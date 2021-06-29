Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 17:06
17:04
Происшествия
Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован
17:03
Политика
Глава МИД Приднестровья указал на полное совпадение интересов Москвы и Тирасполя
17:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выкатывания Ан-2 за пределы ВПП под Тюменью
17:02
Общество
Сотни дагестанцев лишатся части зарплаты за езду в нетрезвом виде
17:01
Общество
Почти 90 тысяч человек в день записываются на прививку от COVID-19 в Москве
17:00
Шоу-бизнес
Петросян вспомнил шутку-предсказание об эсминце у берегов Крыма
16:59
Общество
Голикова сообщила о рекомендациях ВОЗ по ревакцинации от коронавируса
16:58
Политика
В МИД РФ назвали голословными заявления Варшавы о причастности Москвы к кибератакам
16:57
Экономика
Стоимость газа в Европе перешагнула 400 долларов за тысячу кубометров
16:52
Политика
Лосева жестко осадила немецкого эксперта за предложение закрыть Босфор для РФ
Все новости

Ивана Жданова объявили в международный розыск

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:25
Общество
Ивана Жданова объявили в международный розыск
instagram.com  /  @ioannzh

Москва, 29 июня. Иван Жданов, соратник осужденного блогера Алексея Навального, включен в международный розыск. Поводом стало неисполнение решения суда, заявил адвокат Владимир Воронин.

В превышении полномочий недавно обвинили Юрия Жданова — отца сподвижника Навального. До этого он фигурировал в уголовном деле о мошенничестве. Против него неоднократно заводили административное дело.

Ранее следствие запросило для Жданова-младшего меру пресечения в виде ареста. На фоне возбуждения уголовного дела подозреваемый бежал за пределы России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ивана Жданова объявили в международный розыск
навальный розыск жданов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru