Ивана Жданова объявили в международный розыск

Москва, 29 июня. Иван Жданов, соратник осужденного блогера Алексея Навального, включен в международный розыск. Поводом стало неисполнение решения суда, заявил адвокат Владимир Воронин.

В превышении полномочий недавно обвинили Юрия Жданова — отца сподвижника Навального. До этого он фигурировал в уголовном деле о мошенничестве. Против него неоднократно заводили административное дело.

Ранее следствие запросило для Жданова-младшего меру пресечения в виде ареста. На фоне возбуждения уголовного дела подозреваемый бежал за пределы России.