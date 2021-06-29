«Креветочная ферма»: Поклонская вспомнила непростую депутатскую работу

Москва, 29 июня. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала о непростой работе парламентария. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале политика.

По ее словам, было много эмоциональных приемов граждан, сложных переписок и переговоров с представителями региональной власти.

«Чего только стоят креветочная ферма и Форосский парк», — вспомнила Поклонская.

Сейчас политик намерена воспользоваться возможностью и впервые за долгое время побыть дома, заняться письменными обращениями граждан. Следующие ее приемы в качестве депутата состоятся в Севастополе и Симферополе 23 и 27 июля соответственно.

Наталья Поклонская ранее назвала причины отказа от депутатского мандата. По ее словам, поводом стало предложение сменить сферу деятельности. Позже стало известно место будущей работы политика, пишет НСН.