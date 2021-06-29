Названы самые частые ошибки туристов в Крыму

Симферополь, 29 июня. Жители Крыма из прибрежных городов наблюдают за приезжими и отмечают самые явные ошибки, которые портят туристам настроение в отпуске. А порой и приводят на больничную койку.

Самой распространенной ошибкой является стремление побыстрее загореть. В погоне за шоколадным цветом кожи туристы порой жертвуют здоровьем, отправляясь на пляж в самое пекло. Красивый загар на юге ложится даже в тени, безопасно загорать можно до 11 утра и после 16 часов дня. Но туристы зачастую приходят на пляж в разгар полуденного солнцепека и лежат на солнце по нескольку часов, забывая при этом про защиту. Заснувшие на берегу туристы часто вынуждены обращаться за медицинской помощью с солнечными ожогами.

«Многие отдыхающие стараются использовать время отпуска по максимуму, поэтому лежат на пляже даже в жаркий полдень», — пишет блогер «Яндекс.Дзена» на своем канале «Привет из Крыма».

На отдыхе многие предпочитают питаться в кафе и ресторанах, а иногда не чураются даже уличной еды, несмотря на обилие специализированных мест для еды. Прежде чем купить пирожки или другие курортные вкусности у торговца, стоит задуматься о свежести продукции. В жаркую погоду все портится очень быстро, а недобросовестные продавцы могут торговать вчерашним товаром, поэтому употребляя такую еду можно легко отравиться.

Многие туристы считают, что смогут самостоятельно увидеть все красоты Крыма, но местные жители уверены, что это не так. Только опытный экскурсовод покажет самые красивые места полуострова, расскажет интересные факты. Кроме того, ходить самостоятельно в горы, не зная местности, очень опасно. Неопытные туристы рискуют заблудиться, таких частенько разыскивают спасатели МЧС.

Опытный турист, который летает в Крым по несколько раз в год, дал совет тем, кто планирует провести отпуск на полуострове впервые. Из аэропорта лучше добираться на официальном перевозчике, а бронировать отель или квартиру лучше заранее.