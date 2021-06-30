«Новая достопримечательность»: грязевой фонтан забил на центральной улице Пензы

Пенза, 30 июня. После продолжительного ливня в историческом центре Пензы образовался фонтан из грязи. Местные жители окрестили коммунальную катастрофу новой «достопримечательностью» города.

На видеоролике, который очевидцы опубликовали в соцсетях, видно, что действие происходит на пересечении улиц Московской и Кураева рядом с крупным ТЦ. Прорыв коммуникаций произошел в ходе реконструкционных работ верхней части центральной пешеходной улицы города. Автор ролика предположил, что произошел прорыв канализационной трубы.

В Администрации Пензы ФАН сообщили, что канализация к данному инциденту не имеет никакого отношения. Проблема возникла из-за совпадения времени ремонта тепловых сетей и проливного дождя.

«На пересечении улиц Московской и Кураева подтопление устраняет подрядчик Пензенских тепловых сетей. Здесь идет замена трубопровода, по открытым лоткам теплотрассы вода собирается с верхней части города, улиц Карла Маркса, Советской, Кураева, и большим потоком выходит на улицу Московскую», — заверили в Администрации.

Ранее ФАН сообщал, что сильный дождь повалил в Москве более сотни деревьев. Всего в столице упали 170 деревьев и были повреждены 45 автомобилей.