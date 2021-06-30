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Власти Пензы оперативно отреагировали на жалобу Владимиру Путину

Общество
Власти Пензы оперативно отреагировали на жалобу Владимиру Путину
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Пенза, 30 июня. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступило обращение из Пензенской области. Жители одного из населенных пунктов пожаловались на плохое качество питьевой воды, поступающей в их квартиры.

«Вместо воды течет грязная жижа, умыться ей просто невозможно, не говоря о том, чтобы ее пить», — озвучила жалобу пензенцев ведущая мероприятия.

Владимир Путин обосновал данную проблему желанием местных властей не допустить повышения тарифов и, как следствие, недофинансированием отрасли. Национальный лидер заверил горожан, что в скором времени будут приняты решения о привлечении дополнительных средств для отладки системы ЖКХ в стране, с помощью которых проблемы подобного рода будут решены окончательно.

«Местные муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов, потому что когда реальные доходы многих граждан упали, поднимать тарифы, увеличивать платежи — очень сложное решение. Поэтому местные власти сдерживают тарифы. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременные замены труб», — отметил президент.

Власти Пензы оперативно отреагировали на жалобу Владимиру Путину
Pr Scr youtube.com  / Первый канал

По окончании прямой линии об организации оперативной проверки по факту некачественного водоснабжения заявила Прокуратура Пензенской области. В ведомстве отметили, что в случае подтверждения озвученной на прямой линии информации будут приняты незамедлительные меры.

Также на жалобу отреагировал и врио главы региона Олег Мельниченко. В ходе оперативного совещания губернатор сообщил, что в ближайшие годы системы водообеспечения населения на территории области будут подвергнуты обновлению.

«В Пензенской области этой сфере уделяется большое внимание. Однако модернизировать систему, которой не занимались долгие годы, за год или два — невозможно. Мы выстраиваем долгосрочную стратегию обновления систем водообеспечения, работаем в рамках государственных федеральных и региональных программ. Готовы оперативно оформлять документы и выходить с предложениями по созданию новых объектов ЖКХ, модернизации уже существующих», — заявил Олег Мельниченко.

В ходе совещания также было озвучено, что региональный бюджет выделит порядка 200 млн рублей на капитальный ремонт и строительство объектов водоснабжения в Пензенской области. В программу включено 163 объекта.

Ранее ФАН сообщал, что в ходе прямой линии Владимир Путин предостерег всех политических оппонентов от необдуманных действий. В частности, президент упомянул о недавнем инциденте с эсминцем Defender Соединенного Королевства.

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