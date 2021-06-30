Гулявший по лесу мужчина наткнулся на ящик с 7 тыс. боевых патронов под Пензой

Пенза, 30 июня. Боеприпасы от стрелкового оружия различного калибра извлекли сотрудники регионального Управления Росгвардии из земли в лесу под Пензой. Сообщение об опасной находке поступило от местного жителя, который обнаружил патроны случайно.

Арсенал был обнаружен неподалеку от села Малой Валяевки. К месту незамедлительно была направлена группа разминирования. В результате обследования местности росгвардейцами был обнаружен ящик, в котором находилось около семи тысяч законсервированных боевых патронов: от промежуточных 7,62х39 мм, до винтовочных 7,62х54 мм. Цветовая маркировка на носике пули некоторых боеприпасов свидетельствует о том, что они являются трассирующими.

Федеральное агентство новостей /

Найденные предметы были переданы в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области для проведения экспертизы. Установлено, что некоторые из изъятых боеприпасов из-за длительного нахождения в земле стали непригодными для стрельбы.

«Проведенная баллистическая экспертиза показала, что часть изъятых боеприпасов непригодна для стрельбы, так как долгое время они находились в земле. Патроны покрыты налетом серо-зеленого цвета, на них имеются дефекты в виде механических и коррозионных повреждений», — уточнил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

По факту обнаружения патронов было возбуждено уголовное дело.

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