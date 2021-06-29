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Силуанов: расходы на экономику РФ в 2020 году выросли на 17%
Экономика
Силуанов: расходы на экономику РФ в 2020 году выросли на 17%
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 29 июня. Расходы на национальную экономику РФ в 2020 году выросли по сравнению с докризисным планом на 17%, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

Он отметил, что при формировании антикризисной программы правительство позаботилось о поддержки секторов и категорий экономики, которые оказались под ударами пандемии. Одновременно с этим перед властями ставилась задача добиться максимально высокой эффективности использования бюджетных средств, написал Силуанов в статье «повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» для журнала «Финансы».

По мнению министра, экономическая политика России должна адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост. Он добавил, что в этом контексте ключевой задачей является содействие достижению национальных целей развития страны.

Помимо этого, Антон Силуанов сообщил, что Россия занимает одно из лидирующих мест среди стран G20 по величине бюджетного стимулирования. Как объяснил глава Минфина, этот показатель отражает полную оценку мер государственной поддержки.

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Все новости / Экономика / Силуанов: расходы на экономику РФ в 2020 году выросли на 17%
силуанов минфин рф кризис экономика россии
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