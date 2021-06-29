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Россиянин умер на черногорском курорте Свети-Стефан

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:33
Происшествия
Россиянин умер на черногорском курорте Свети-Стефан
pixabay.com  /  Роман Распутин

Подгорица, 29 июня. Мужчина из России умер от инфаркта во время купания в море. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно.

Трагедия произошла в поселке Свети-Стефан на побережье Черногории. Турист из России утонул в Адриатическом море.

Экстренные службы получили сигнал о происшествии около 12:30 (13:30 по Москве). Спасатели извлекли тело утопленника. Им оказался пожилой мужчина. Выяснилось, что он является гражданином России. По предварительным данным, во время купания у него случился инфаркт. На месте происшествия работают полиция и медики. Врачи безуспешно пытались реанимировать пациента и вынуждены были констатировать смерть.

Похожая трагедия произошла ранее под Самарой, сообщал сайт 360tv.ru. Тело мужчины нашли в реке Сок. Он купался в непредназначенном для этого месте и утонул.

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турист море утонул
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