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В ишимском зоопарке появились на свет два птенца серебряных фазанов

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:21
Общество
В ишимском зоопарке появились на свет два птенца серебряных фазанов
Агентство городских новостей Москва

Тюмень, 29 июня. Серебряные фазаны из ишимского зоопарка вывели двух птенцов. Представитель зверинца назвала птиц смелыми родителями.

Пополнение произошло в ишимском мини-зоопарке «Ноев ковчег», работающем на базе конного клуба «Кентавр». Серебряные фазаны вывели двух птенцов. Несмотря на то, что малышам едва исполнилось две недели, они уже выбираются из-под маминого крыла ловить насекомых и гулять по вольеру.

Директор конного клуба рассказала, что в дикой природе фазаны гнездятся в тихом и спокойном месте. Таких условий зоопарк не может им предоставить. По этой причине в неволе данный вид птиц обычно не высиживает своих детей. По словам эксперта, живущие в зоопарке красные золотые фазаны также не заводят потомство. Что касается серебряных фазанов, то они относятся к более смелой породе, поэтому даже в зоопарке смогли стать родителями.

Тем временем, детеныши появились в Новосибирском зоопарке у антилопы дикдик, сообщал портал A42.RU. Одного из них перевели на искусственное вскармливание.

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