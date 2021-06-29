В ишимском зоопарке появились на свет два птенца серебряных фазанов

Тюмень, 29 июня. Серебряные фазаны из ишимского зоопарка вывели двух птенцов. Представитель зверинца назвала птиц смелыми родителями.

Пополнение произошло в ишимском мини-зоопарке «Ноев ковчег», работающем на базе конного клуба «Кентавр». Серебряные фазаны вывели двух птенцов. Несмотря на то, что малышам едва исполнилось две недели, они уже выбираются из-под маминого крыла ловить насекомых и гулять по вольеру.

Директор конного клуба рассказала, что в дикой природе фазаны гнездятся в тихом и спокойном месте. Таких условий зоопарк не может им предоставить. По этой причине в неволе данный вид птиц обычно не высиживает своих детей. По словам эксперта, живущие в зоопарке красные золотые фазаны также не заводят потомство. Что касается серебряных фазанов, то они относятся к более смелой породе, поэтому даже в зоопарке смогли стать родителями.

Тем временем, детеныши появились в Новосибирском зоопарке у антилопы дикдик, сообщал портал A42.RU. Одного из них перевели на искусственное вскармливание.