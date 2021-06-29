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Футболистам сборной России предложили помыть подъезды после провала на Евро

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:21
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Евро 2020
Футболистам сборной России предложили помыть подъезды после провала на Евро
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 29 июня. Игрокам российской национальной команды предложили реабилитироваться за неудачное выступление на Евро-2020, помыв столичные подъезды.

Провал сборной России по футболу на 16-м чемпионате Европы по-прежнему активно обсуждается в СМИ и болельщицкой среде. Неудачное выступление национальной команды на турнире побудило депутата Мосгордумы Магомета Яндиева выступить с любопытной инициативой.

Как сообщает издание «Подъем», он предложил футболистам пройти полугодовую стажировку в столичном ГБУ «Жилищник». Яндиев полагает, что работая с коммунальщиками, игроки научатся «чувствовать себя единым целым».

«Мы рассчитываем, что вот эта связка — проигравшая сборная и «Жилищник» — будет у всех на слуху, все об этом будут говорить и шутить. Рассчитываем на привлечение внимания», — отметил депутат Мосгордумы.

Сборная России потерпела два поражения в трех матчах на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. В ближайшее время РФС даст оценку работе тренерского штаба национальной команды на континентальном первенстве.

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Все новости / Евро 2020 / Футболистам сборной России предложили помыть подъезды после провала на Евро
футбол сборная россии евро-2020
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