Футболистам сборной России предложили помыть подъезды после провала на Евро

Москва, 29 июня. Игрокам российской национальной команды предложили реабилитироваться за неудачное выступление на Евро-2020, помыв столичные подъезды.

Провал сборной России по футболу на 16-м чемпионате Европы по-прежнему активно обсуждается в СМИ и болельщицкой среде. Неудачное выступление национальной команды на турнире побудило депутата Мосгордумы Магомета Яндиева выступить с любопытной инициативой.

Как сообщает издание «Подъем», он предложил футболистам пройти полугодовую стажировку в столичном ГБУ «Жилищник». Яндиев полагает, что работая с коммунальщиками, игроки научатся «чувствовать себя единым целым».

«Мы рассчитываем, что вот эта связка — проигравшая сборная и «Жилищник» — будет у всех на слуху, все об этом будут говорить и шутить. Рассчитываем на привлечение внимания», — отметил депутат Мосгордумы.

Сборная России потерпела два поражения в трех матчах на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. В ближайшее время РФС даст оценку работе тренерского штаба национальной команды на континентальном первенстве.