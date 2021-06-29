Поисковики нашли потерявшегося грибника в лесу под Костромой

Кострома, 29 июня. Волонтеры поискового отряда «Лиза алерт» рассказали об успешном завершении поисков 40-летнего мужчины, который отправился за грибами и пропал.

Первой к правоохранителям обратилась супруга исчезнувшего жителя Костромской области. Она сообщила, что ее муж уехал на велосипеде в сторону деревни Кабаново и не вернулся в положенное время. Волонтеры начали прочесывать близлежащие территории и расклеивать листовки с фотографией пропавшего.

Позднее горожане нашли велосипед сельчанина, оставленный на дороге. А случайные свидетели позвонили в полицию и рассказали, что видели пропавшего у деревни Челсма. Вскоре заплутавшего грибника удалось найти. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Похожий инцидент произошел в Нижегородской области, сообщал сайт 360tv.ru. Пожилой мужчина провел пять дней под палящим солнцем из-за проблем с сердцем, но благодаря слаженным действиям правоохранителей, поисковиков и медиков человека удалось спасти.