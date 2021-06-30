Историк объяснил неугасающую популярность князя Александра Невского

Историю можно изучать по учебникам, а можно побывать в тех местах, где происходили исторические события. Таким мнением на пресс-конференции городского пресс-центра Евро-2020, посвященной 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, поделился директор Института истории и социальных наук СПб РГПУ им. А. И. Герцена, доктор исторических наук Роман Соколов.

Историк отметил, что 800-летний юбилей Александра Невского, который в этом году празднуется на государственном уровне, является и его личным праздником.

«Мне приятно, что это происходит в 2021 году, эта дата определена в указе президента РФ. 1221 год является наиболее вероятной датой рождения Александра Невского. Мне приятно, что Санкт-Петербург стал центром торжеств. Хотел бы гостям города и петербуржцам сказать, что все мы вспоминаем Эрмитаж, Исаакиевский собор и другие известные достопримечательности, но в городе есть много других мест, которые мы несправедливо обходим. Например, Александро-Невская лавра заслуживает того, чтобы ее посетили», — сказал он.

Также Соколов отметил, что на территории Петербурга есть историческое место, связанное с деянием великого князя.

«Место Невской битвы в Усть-Ижоре. 30 лет назад гостя туда было привезти стыдно — сейчас место выглядит очень хорошо. Историю можно изучать по учебникам, а можно побывать в тех местах, где происходили исторические события», — отметил историк.

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Также Соколов поделился мнением, почему память об Александре Невском живет уже столько столетий и не ослабевает.

«Я, как и многие другие историки и люди, интересующиеся историей, постоянно размышляю над феноменом Невского, почему в обществе к нему такой интерес. Думаю, Невский, проводя свою политику, заложил основу для создания будущего многонационального государства, где культура народов слилась и сформировала идентичность. Наше государство воплощает культуру разных народов», — отметил историк.

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