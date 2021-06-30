Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 08:15
08:07
Политика
Минобороны Японии обеспокоено военными учениями России на Курилах
08:03
Общество
Число стобалльников на ЕГЭ по физике в Приморье увеличилось в 2021 году
08:00
Весь мир
Индия отказывается от стратегии сдерживания в отношениях с Китаем
08:00
Общество
Стоит ли приобретать квартиру должника-ипотечного заемщика с торгов
07:50
Общество
Инфекционист из США объяснил последствия низких темпов вакцинации от COVID-19
07:44
Общество
И.о. мэра Томска инспектировал работы по благоустройству Сквера Памяти
07:43
Политика
Телеведущий Шейнин вспомнил долги Чехии перед Россией за 1918 год
07:36
Происшествия
Следком озвучил причину смерти двух утонувших в Уссури мальчиков
07:33
Общество
Актриса Сумская сравнила поездку в украинских поездах с адом
07:32
Общество
Начинающие водители рассказали о своих самых больших страхах на дороге
Все новости

Историк объяснил неугасающую популярность князя Александра Невского

Общество
Историк объяснил неугасающую популярность князя Александра Невского
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Историю можно изучать по учебникам, а можно побывать в тех местах, где происходили исторические события. Таким мнением на пресс-конференции городского пресс-центра Евро-2020, посвященной 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, поделился директор Института истории и социальных наук СПб РГПУ им. А. И. Герцена, доктор исторических наук Роман Соколов.

Историк отметил, что 800-летний юбилей Александра Невского, который в этом году празднуется на государственном уровне, является и его личным праздником.

«Мне приятно, что это происходит в 2021 году, эта дата определена в указе президента РФ. 1221 год является наиболее вероятной датой рождения Александра Невского. Мне приятно, что Санкт-Петербург стал центром торжеств. Хотел бы гостям города и петербуржцам сказать, что все мы вспоминаем Эрмитаж, Исаакиевский собор и другие известные достопримечательности, но в городе есть много других мест, которые мы несправедливо обходим. Например, Александро-Невская лавра заслуживает того, чтобы ее посетили», — сказал он.

Также Соколов отметил, что на территории Петербурга есть историческое место, связанное с деянием великого князя.

«Место Невской битвы в Усть-Ижоре. 30 лет назад гостя туда было привезти стыдно — сейчас место выглядит очень хорошо. Историю можно изучать по учебникам, а можно побывать в тех местах, где происходили исторические события», — отметил историк.

Историк объяснил неугасающую популярность князя Александра Невского
wikipedia.org  / Андрей Сдобников / CC BY-SA 3.0

Также Соколов поделился мнением, почему память об Александре Невском живет уже столько столетий и не ослабевает.

«Я, как и многие другие историки и люди, интересующиеся историей, постоянно размышляю над феноменом Невского, почему в обществе к нему такой интерес. Думаю, Невский, проводя свою политику, заложил основу для создания будущего многонационального государства, где культура народов слилась и сформировала идентичность. Наше государство воплощает культуру разных народов», — отметил историк.

Ранее корреспондент RT Константин Придыбайло высказался о возможности воссоединения после развала СССР народов России, Белоруссии и Украины. После распада СССР миллионы русских граждан оказались за пределами своей страны. Президент РФ Владимир Путин в одном из интервью назвал русскую нацию «самой большой разделенной нацией в мире». В этом глава государства видит глобальную проблему. Не раз возникал вопрос о воссоединении славянских республик, однако никаких серьезных подвижек в этом вопросе не было.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Историк объяснил неугасающую популярность князя Александра Невского
санкт-петербург история евро-2020 александр невский 800-летие Александра Невского
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru