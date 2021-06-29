Пекин, 29 июня. Пандемия ударила по мировой экономике и экспорту древесины из России в Китай, что спровоцировало рост цен на сосну. Однако китайской промышленности она нужна как воздух.

Коронавирусные ограничения сказались и на темпах лесозаготовительных и перерабатывающих работ в России: производительность упала, что привело к задержке поставок сосны в Китай. Производство в КНР теперь переживает взрыв цен на белую сосновую доску. По данным Sohu, с зимы они выросли в цене с 1600 юаней за кубометр до 2000, что эквивалентно 22 тысячам рублей.

«Сократившееся предложение товаров вызвало ряд реакций. Самая очевидная из них заключается в том, что закупочная стоимость сосны значительно выросла», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».

В Sohu констатировали, что даже рост цен не заставил китайских промышленников искать новых поставщиков дерева, несмотря на риски Пекин все еще отдает предпочтению российской сосне и давнему партнерству.

Спада спроса на древесину пока что не предвидится: в последние годы западные провинции Китая переживают ускоренную урбанизацию, поэтому инфраструктуры требуют все больше стройматериалов и сырья. И даже коронакризис 2020 и 2021 годов не сказался на развитии западных регионов, которое только стимулирует рост спроса на российскую древесину.

В Пекине тем временем высоко оценили экономическое развитие России. Руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо заявил прессе, что в годы президентства Владимира Путина страна добилась значительного повышение уровня социально-политической стабильности и уровня благосостояния.