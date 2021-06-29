Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 15:44
15:39
Шоу-бизнес
Сазыкина обвинила Малахова в лицемерии после эфира о вдове Олега Яковлева
15:38
Весь мир
Демократы хотят доказать причастность Трампа к штурму Капитолия
15:36
Армия
Песков объяснил, почему на сегодняшний день невозможна большая война
15:35
Происшествия
Летнее кафе загорелось на улице Подлесной в Перми
15:34
Общество
Мясников объяснил, как защититься от коронавирусной инфекции
15:31
Происшествия
Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя
15:25
Общество
Оборот товаров с поддельной маркировкой стал уголовно наказуемым в России
15:20
Евро 2020
Эксперты Gracenote оценили шансы Украины победить на Евро-2020
15:17
Общество
Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев
15:16
Общество
Российский диетолог назвал самые полезные летние ягоды
Все новости

Российская сосна пользуется повышенным спросом в Китае
3072
Экономика
Российская сосна пользуется повышенным спросом в Китае
dvinanews.ru  /  Правительство Архангельской области

Пекин, 29 июня. Пандемия ударила по мировой экономике и экспорту древесины из России в Китай, что спровоцировало рост цен на сосну. Однако китайской промышленности она нужна как воздух.

Коронавирусные ограничения сказались и на темпах лесозаготовительных и перерабатывающих работ в России: производительность упала, что привело к задержке поставок сосны в Китай. Производство в КНР теперь переживает взрыв цен на белую сосновую доску. По данным Sohu, с зимы они выросли в цене с 1600 юаней за кубометр до 2000, что эквивалентно 22 тысячам рублей.

«Сократившееся предложение товаров вызвало ряд реакций. Самая очевидная из них заключается в том, что закупочная стоимость сосны значительно выросла», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».

В Sohu констатировали, что даже рост цен не заставил китайских промышленников искать новых поставщиков дерева, несмотря на риски Пекин все еще отдает предпочтению российской сосне и давнему партнерству.

Спада спроса на древесину пока что не предвидится: в последние годы западные провинции Китая переживают ускоренную урбанизацию, поэтому инфраструктуры требуют все больше стройматериалов и сырья. И даже коронакризис 2020 и 2021 годов не сказался на развитии западных регионов, которое только стимулирует рост спроса на российскую древесину.

В Пекине тем временем высоко оценили экономическое развитие России. Руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо заявил прессе, что в годы президентства Владимира Путина страна добилась значительного повышение уровня социально-политической стабильности и уровня благосостояния.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российская сосна пользуется повышенным спросом в Китае
россия китай древесина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru