Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 15:43
15:39
Шоу-бизнес
Сазыкина обвинила Малахова в лицемерии после эфира о вдове Олега Яковлева
15:38
Весь мир
Демократы хотят доказать причастность Трампа к штурму Капитолия
15:36
Армия
Песков объяснил, почему на сегодняшний день невозможна большая война
15:35
Происшествия
Летнее кафе загорелось на улице Подлесной в Перми
15:34
Общество
Мясников объяснил, как защититься от коронавирусной инфекции
15:31
Происшествия
Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя
15:25
Общество
Оборот товаров с поддельной маркировкой стал уголовно наказуемым в России
15:20
Евро 2020
Эксперты Gracenote оценили шансы Украины победить на Евро-2020
15:17
Общество
Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев
15:16
Общество
Российский диетолог назвал самые полезные летние ягоды
Все новости

США намерены потратить 10 млн долларов на программу для грузинской молодежи
1
Политика
США намерены потратить 10 млн долларов на программу для грузинской молодежи
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 29 июня. Агентство США по международному развитию (USAID) собирается запустить молодежную программу в Грузии для реализации «демократических прав и обязанностей».

На запуск проекта готовы потратить до 10 млн долларов. USAID хочет вовлечь грузинскую молодежь в гражданскую деятельность, а также объяснить молодому поколению принципы взаимодействия с властью.

Программа направлена на школьников и педагогов. Молодежь Грузии, как подчеркнули в USAID, должна знать, как можно «положительно влиять на общество и требовать демократической подотчетности».

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в способности НАТО обеспечить Киеву и Тбилиси защиту. Причина кроется в том, что Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко.

Вернуться назад

Все новости / Политика / США намерены потратить 10 млн долларов на программу для грузинской молодежи
сша грузия программа
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru