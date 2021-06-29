США намерены потратить 10 млн долларов на программу для грузинской молодежи

Вашингтон, 29 июня. Агентство США по международному развитию (USAID) собирается запустить молодежную программу в Грузии для реализации «демократических прав и обязанностей».

На запуск проекта готовы потратить до 10 млн долларов. USAID хочет вовлечь грузинскую молодежь в гражданскую деятельность, а также объяснить молодому поколению принципы взаимодействия с властью.

Программа направлена на школьников и педагогов. Молодежь Грузии, как подчеркнули в USAID, должна знать, как можно «положительно влиять на общество и требовать демократической подотчетности».

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в способности НАТО обеспечить Киеву и Тбилиси защиту. Причина кроется в том, что Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко.