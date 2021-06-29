СК завел дело после фото депутата с застреленными гусями на Чукотке

Анадырь, 29 июня. Сотрудники СК расследуют уголовное дело о незаконной охоте на Чукотке. Ущерб от преступления составил 700 тысяч рублей.

Правоохранители обратили внимание на публикации в соцсетях и СМИ. На фотографии охотник позировал на фоне более 170 тушек гусей. Из мертвых птиц он выложил надпись «Чукотка-2021», сообщал сайт 360tv.ru.

По предварительной информации, охота велась в период действия запрета на отстрел птицы. Некоторые пользователи утверждали, что узнали позировавшего стрелка. Им якобы был один из депутатов магаданской думы.