Олимпийская сборная США будет носить нижнее белье и пижамы от бренда Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 29 июня. Звезда реалити-шоу, модель и светская львица Ким Кардашьян представила коллекцию нижнего белья, пижам и одежды для отдыха спортсменов олимпийской сборной США.

Знаменитость показала одежду собственного бренда Skims на своей странице в Instagram. Нижнее белье и пижамы от компании Кардашьян буду носить спортсмены американской национальной команды, участвующей в Олимпийских играх в Токио.

Светская львица отметила, что для нее стало большой честью принять участие в создании одежды для сборной США. Звезда реалити-шоу слышала все подробности об Олимпиаде с десяти лет от своего отчима.

«Наблюдая за соревнованиями спортсменов, я постепенно начинала понимать, насколько самоотверженно и почетно быть частью Олимпийских игр», — написала Кардашьян.

Знаменитость находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом. Кардашьян признавалась, что расставание с мужем стало для нее довольно болезненным. Светская львица утверждает, что пока не завела новый роман.