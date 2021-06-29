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Олимпийская сборная США будет носить нижнее белье и пижамы от бренда Ким Кардашьян

Спорт
Олимпийская сборная США будет носить нижнее белье и пижамы от бренда Ким Кардашьян
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 29 июня. Звезда реалити-шоу, модель и светская львица Ким Кардашьян представила коллекцию нижнего белья, пижам и одежды для отдыха спортсменов олимпийской сборной США.

Знаменитость показала одежду собственного бренда Skims на своей странице в Instagram. Нижнее белье и пижамы от компании Кардашьян буду носить спортсмены американской национальной команды, участвующей в Олимпийских играх в Токио.

Светская львица отметила, что для нее стало большой честью принять участие в создании одежды для сборной США. Звезда реалити-шоу слышала все подробности об Олимпиаде с десяти лет от своего отчима.

«Наблюдая за соревнованиями спортсменов, я постепенно начинала понимать, насколько самоотверженно и почетно быть частью Олимпийских игр», — написала Кардашьян.

Знаменитость находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом. Кардашьян признавалась, что расставание с мужем стало для нее довольно болезненным. Светская львица утверждает, что пока не завела новый роман.

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кардашьян звезды олимпийская сборная
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