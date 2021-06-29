Фанатам не понравилась внешность Ани Лорак после «уколов красоты»

Москва, 29 июня. Новое фото певицы Ани Лорак, опубликованное в Instagram, подверглось критике подписчиков. Они сравнили звезду с резиновой куклой.

Недавно светская львица выступила на московском музыкальном фестивале «Жара». С закулисья мероприятия она опубликовала снимки с российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом и бывшей участницей группы Serebro Еленой Темниковой.

Сама Ани Лорак позирует на кадре в красном платье в пол с вырезом на подоле до бедра. На этой публикации подписчики разглядели некие изменения в лице любимой певицы. Изменившаяся внешность вокалистки не понравилась фанатам, они заподозрили, что Лорак имеет пристрастие к уколам ботокса.

«Совсем изменилась певица, иногда не похожа на ту прежнюю», — написал поклонник. «Честно, как резиновая кукла», — прокомментировал фоловер. «Она после ботокса стала на трансвестита похожа», — оценил пользователь.

Публикация набрала уже более ста тысяч лайков. Некоторые также написали о возможной симпатии Киркорова к исполнительнице

Ранее Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем ради десятилетия дочери. Бывший муж исполнительницы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отметил день рождения Софии вместе с певицей.