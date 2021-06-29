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19FortyFive: ядерный трюк России заставит США трястись от страха

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:06
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Армия
19FortyFive: ядерный трюк России заставит США трястись от страха
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 29 июня. Испытания новейшей российской ядерной ракеты должны всерьез встревожить военное руководство Соединенных Штатов, считают американские эксперты.

Российские специалисты недавно протестировали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), отметил военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для 19FortyFive, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Запуск боеприпаса происходил с космодрома Плесецк. По его словам, подобный ядерный трюк России заставит США трястись от страха. Он уточнил, что разработчиками ракеты являются сотрудники Московского института теплотехники (МИТ).

«Недавние испытания передовой российской межконтинентальной баллистической ракеты должны заставить американских военных встревожиться», — уверен автор материала.

Какая именно ракета была запущена с Плесецка в настоящий момент неизвестно, подчеркнул Сучиу. Он напомнил о разрабатываемой в РФ баллистической ракете «Кедр», которая будет иметь как мобильный вариант, так и стационарный. Эксперт подчеркнул, что установка на колесном шасси имеет массу преимуществ, так как подобную машину весьма непросто обнаружить и отследить ее перемещение. По словам аналитика, это должно положительно сказаться на живучести мобильного «Кедра». Автор статьи отметил, что к началу 2030-х годов новый комплекс должен полностью заменить систему «Ярс» в российских войсках.

Новейший ракетный комплекс «Кедр» является важнейшим шагом Москвы на пути модернизации своего ядерного потенциала, считает Сучиу. Он напомнил, что «Ярсы» в итоге должны полностью заменить в армии «Тополь-М», но со временем в ВС РФ будут использоваться только новейшие «Кедры».

Ранее американские журналисты назвали сроки проведения испытаний разрабатываемой в Соединенных Штатах межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent. По их словам, перспективная МБР будет впервые протестирована уже в 2023 году. Эксперты уточнили, что создаваемый образец должен прийти на смену уже устаревшей ракете Minuteman III, являющейся важной составляющей американских стратегических сил.

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