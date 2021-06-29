Подростки-экстремисты задержаны в Хабаровском крае

Управлением ФСБ по Хабаровскому краю пресечена деятельность праворадикальной экстремистской группировки «Молодежная организация «Русь», в которую входили подростки 15-18 лет. Молодые люди нападали на уроженцев регионов Северного Кавказа и стран Средней Азии. Четверо членов группировки были задержаны, в отношении них и еще неопределенного круга лиц возбуждены уголовные дела по статье «Организация экстремистского сообщества».

Организатором и идейным вдохновителем «Молодежной организации «Русь» (МОР) стал 18-летний Сергей П. На момент создания группировки ему было 16 лет. Молодой человек скопировал идею неонациста Максима Марцинкевича и использовал те же способы и методы борьбы, что и в «Окупай-педофиляй»: символ сообщества — крест, напоминающий фашистский, — приветствие друг друга характерным жестом и т. д.

Общались экстремисты в мессенджере, где была создана открытая группа, через которую они вели пропаганду. Были также и закрытые сообщества — там обсуждались будущие акции, оружие и тактика.

«Все роли группы были разграничены и распределены. Организатор сообщества — Сергей П. — себе отвел роль лидера. В его обязанности входили: отбор кандидатов и зачисление их в организацию. Главный критерий — чистота расы и приверженность идеологии расовой, национальной вражды. Также он занимался воспитанием новичков, размещая в закрытой группе видео избиения лиц неславянского происхождения, экстремистскую литературу», — рассказал источник в следствии.

Большое внимание уделялось конспирации: настоящие имена и фамилии для общения даже в закрытых группах были запрещены. Кроме того, регулярно проводились тренировки по нападению на людей, в том числе и с ножами.

Федеральное агентство новостей /

С марта по июнь этого года было совершено минимум три нападения. Жертву атаковали сразу несколько человек. Схема поиска и нападения всегда была одна: 15-летняя участница группировки на сайте знакомств втиралась в доверие к мужчинам, после непродолжительной беседы предлагала встретиться под предлогом оказания сексуальных услуг и приходила на встречу уже с компанией своих единомышленников.

Первым всегда начинал общение Сергей П. Он оскорблял мужчину как представителя другой национальности, после чего начиналось избиение. Каждый раз это фиксировалось на камеру, а видео размещалось в общедоступной группе сообщества.

Именно тщеславие и помогло следователям вычислить молодых людей. После очередного нападения к четверым участникам группировки пришли с обысками. Среди них оказались Сергей П., Алексей С. и Евгений К. — все 2003 года рождения, а также 15-летняя девушка.

В ходе обысков изъяты четыре сотовых телефона, шесть жестких дисков, семь ножей, противогаз с символикой движения, подтяжки, балаклава.

Федеральное агентство новостей /

Возбуждены уголовные дела: Сергея П. подозревают в организации экстремистского сообщества, Алексея С. и Евгения К. — в участии в этом сообществе. Всех задержали, следователь планирует просить меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее ФАН написал, что президент РФ одобрил ужесточение правил выдачи лицензии на оружие. Теперь люди, отбывшие срок за экстремизм, пожизненно лишены права получить оружие.