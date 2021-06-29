Лидер партии «Родина» намерен посетить за лето более 100 российских городов

Кострома, 29 июня. Депутат Государственной думы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев вместе с командой посетил 59 городов России за два месяца.

Во время пресс-конференции в Костроме Алексей Журавлев рассказал, как проходит реализация масштабного партийного проекта «100 городов». Депутат сообщил, что за июнь он объехал 33 города. Всего за два месяца ему удалось побывать в 59 населенных пунктах.

«Название «100 городов» — очень условное. Я ставлю себе и своей команде задачу побывать в максимально возможном количестве городов страны за это лето», — сказал политик.

Лидер «Родины» добавил, что ему важно знать, чем живут простые россияне. Опираясь на знание проблем в городах, партия сможет составить региональные программы и помочь гражданам в решении их вопросов.

Алексей Журавлев ранее посетил несколько городов РФ только за один день. Депутат побывал во Владимирской и Ивановской областях.