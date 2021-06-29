Три человека получили травмы из-за «суперливня» в Москве

Две женщины 20 и 75 лет, а также 60-летний мужчина получили небольшие травмы. На пострадавших упали ветки деревьев. Информацию публикуют СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, 28 июня столицу накрыли ливень, гроза и шквалистый ветер. Выпало больше 70 процентов месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Были затоплены улицы, а также некоторые станции метро, образовались перебои в движении транспорта по 60 маршрутам. Ветер валил деревья, повреждал уличные конструкции, обрушил кран в Подмосковье. Молния ударила в трансформаторную подстанцию в Щелково.