Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 17:05
17:04
Происшествия
Объявленный в международный розыск Иван Жданов заочно арестован
17:03
Политика
Глава МИД Приднестровья указал на полное совпадение интересов Москвы и Тирасполя
17:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выкатывания Ан-2 за пределы ВПП под Тюменью
17:02
Общество
Сотни дагестанцев лишатся части зарплаты за езду в нетрезвом виде
17:01
Общество
Почти 90 тысяч человек в день записываются на прививку от COVID-19 в Москве
17:00
Шоу-бизнес
Петросян вспомнил шутку-предсказание об эсминце у берегов Крыма
16:59
Общество
Голикова сообщила о рекомендациях ВОЗ по ревакцинации от коронавируса
16:58
Политика
В МИД РФ назвали голословными заявления Варшавы о причастности Москвы к кибератакам
16:57
Экономика
Стоимость газа в Европе перешагнула 400 долларов за тысячу кубометров
16:52
Политика
Лосева жестко осадила немецкого эксперта за предложение закрыть Босфор для РФ
Все новости

Три человека получили травмы из-за «суперливня» в Москве

Общество
Три человека получили травмы из-за «суперливня» в Москве

Две женщины 20 и 75 лет, а также 60-летний мужчина получили небольшие травмы. На пострадавших упали ветки деревьев. Информацию публикуют СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, 28 июня столицу накрыли ливень, гроза и шквалистый ветер. Выпало больше 70 процентов месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Были затоплены улицы, а также некоторые станции метро, образовались перебои в движении транспорта по 60 маршрутам. Ветер валил деревья, повреждал уличные конструкции, обрушил кран в Подмосковье. Молния ударила в трансформаторную подстанцию в Щелково.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Три человека получили травмы из-за «суперливня» в Москве
погода москва происшествия суперливень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru