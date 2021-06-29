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Автоинспекторы спасли больного ребенка в Костроме

Общество
Автоинспекторы спасли больного ребенка в Костроме
пресс-служба администрации Краснодара

Кострома, 29 июня. Семья с тремя детьми отдыхала на даче, когда у одного из малышей резко подскочила температура, и начались судороги. На помощь им пришли сотрудники ГИБДД.

Родители решили самостоятельно довезти заболевшего мальчика в больницу, но попали в пробку. Тогда они обратились за помощью к патрульному полицейскому, который тут же вызвал из дежурной части наряд на автомобиле со спецсигналом.

Автомобиль ГИБДД оперативно доехал до детской больницы. Врачи оказали маленькому пациенту необходимую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Накануне столичные спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку. Ее доставили в больницу, сообщало РИАМО.

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