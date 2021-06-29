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Бельгия выдала России участника нападения на школу в Чечне

  /   Обновлено: 29 июня 2021 14:54
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Происшествия
Бельгия выдала России участника нападения на школу в Чечне
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 июня. Генпрокуратура добилась от Бельгии выдачи двух обвиняемых. Самолет с фигурантами уголовных дел приземлится в Москве 29 июня.

В руки правосудия попадет Али О. В 1996 году он совершил разбойное нападение на образовательное учреждение. Его группировка была вооружена автоматами Калашникова. В ходе налета погиб директор. Целью бандитов стали более 40 миллионов неденоминированных рублей — это были зарплаты и стипендии педагогов и учащихся.

Спецконвоем будет доставлена и Екатерина Х. Она в течение четырех лет вместе с подельниками занималась организацией подпольного игорного бизнеса. Злоумышленники незаконно заработали более 20 миллионов рублей.

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