Неисправный удлинитель-тройник стал причиной смерти 12-летней девочки в Забайкалье

Чита, 29 июня. Несовершеннолетняя жительница Сретенска предположительно погибла от удара током. Как стало известно ФАН, девочка мокрыми руками в бане пыталась вытащить удлинитель из розетки, которая давно была неисправна.

Чрезвычайное происшествие произошло в одном из частных домов в Сретенске Забайкальского края 27 июня около 16:30. В дежурную часть местной полиции поступило сообщение о трагическом случае от врачей скорой медицинской помощи. Они выехали на место происшествия после звонка матери пострадавшей. В бане они констатировали смерть 12-летней школьницы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Изъят неисправный электроприбор, который будет направлен для проведения необходимых исследований. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

На месте происшествия силовики выяснили предварительные причины смерти потерпевшей.

«Нам удалось установить, что ребенок дотронулся мокрыми руками до неисправного электроприбора, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — В помещении она находилась одна. Пока непонятно, по каким причинам погибшая хотела выдернуть из розетки удлинитель».

Девочка и ее старшая сестра воспитывались без отца. Семья не стоит на учете в социальных службах и в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Розетка, из-за которой случилась трагедия, была неисправна около пяти лет. В хозяйстве не хватало мужских рук и мать детей, как оно обычно бывает в таких случаях, надеялась на русское авось. Почему-то она не пригласила электрика для устранения неисправности. По сути дела, ее безалаберность и привела к гибели дочери», — дополнил источник.

Пока в рамках уголовного дела нет подозреваемого. Однако если он будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до двух лет лишения свободы.