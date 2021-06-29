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Госсекретарь США назвал Китай сложной страной для сотрудничества

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Политика
Госсекретарь США назвал Китай сложной страной для сотрудничества
twitter.com  /  @secblinken

Вашингтон, 29 июня. Китай является наиболее сложной страной, с которой США приходится иметь дело. Об этом заявил руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон принимает разветвленные отношения других стран с Пекином. По его словам, американские власти никого не просят выбирать между КНР и США.

«Но когда нам приходится иметь дело с этим государством, будь то как противники, соперники или партнеры, мы гораздо более эффективны, если действуем вместе», — добавил глава Госдепа.

Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире. По его словам, у государств схожие взгляды в отношении Пекина.

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