Съемки второй части фильма «Достать ножи» стартовали в Греции

Москва, 29 июня. Съемки второй части детективного фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом в главной роли начали снимать в Греции. Об этом рассказал режиссер картины Райан Джонсон в Twitter.

О второй части киноленты практически ничего неизвестно, кроме того, что детективу предстоит раскрыть новое дело. В главных ролях: Дэниэл Крейг, Дэйв Батиста, Джессика Хенвик, Эдвард Нортон.

«Мы начали! Первый день съемок очередного детектива про Бенуа Блана (Крейг). Спасибо всем милым терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти «убийства» на их мирных берегах», — написал Джонсон.

Дэниэл Крейг получил 100 миллионов долларов за работу в картине. Такая же сумма досталась режиссеру ленты Райану Джонсону.