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Глава СОМБ осудил западные СМИ за распространение заведомо ложной информации о ЦАР

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:18
Весь мир
Глава СОМБ осудил западные СМИ за распространение заведомо ложной информации о ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 29 июня. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов возмущен тиражированием ложных обвинений против инструкторов из РФ в ЦАР. В интервью для телеканала РТ он напомнил, что тщательное расследование нивелировало все инсинуации.

«Западные СМИ продолжают муссировать опровергнутые обвинения против российских инструкторов, но в упор не видят обвинения против преступников из «Коалиции патриотов за перемены» (СPC), терроризировавших народ ЦАР. Хотя доклад ООН на 95% состоит именно из фактов преступлений CPC», — говорится в заявлении СОМБ.

В то же время вбросы иностранных СМИ, использовавших доклад для дискредитации правительственных сил ЦАР и союзников, оказались лишенными доказательной базы. В качестве подтверждения пропагандисты использовали данные из анонимных источников, предоставленные не раз пойманными на лжи изданиями.

По мнению главы Иванова, информационная поддержка со стороны Запада развязывает бандитам руки, и они продолжают терроризировать мирное население африканской республики.

«Насилие против народа ЦАР со стороны боевиков CPC в значительной степени продолжается из-за того, что преступники видят поддержку своей преступной деятельности со стороны западных партнеров и их медиа», — уточнили в организации.

В связи с этим глава СОМБ считает необходимым, чтобы СМИ транслировали правдивую информацию из Центральноафриканской Республики, что отвечает интересам не только граждан ЦАР, но и всего мирового сообщества.

Следует отметить, что российские инструкторы находятся в Центральноафриканской Республике по приглашению законных властей и в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

Они занимаются исключительно тренировкой личного состава местных вооруженных сил и не принимают участия в боевых действиях. Но благодаря полученным у специалистов из РФ навыкам армия ЦАР смогла в кратчайшие сроки разгромить бандформирования и восстановить безопасность в стране.

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