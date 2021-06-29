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Американец провел необычный вечер с русской девушкой и полюбил вареники

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:02
Общество
Американец провел необычный вечер с русской девушкой и полюбил вареники
pixabay.com  /  Daria-Yakovleva

Москва, 29 июня. Американец Джейкоб не устает познавать русскую кухню и постоянно экспериментирует с блюдами. Его российская подруга предложила приготовить вареники с картошкой и грибами.

Американец перепробовал много блюд, которые он называет «тесто с начинкой», но до недавнего времени умел готовить только пельмени. Русская девушка Джейкоба предложила провести время за лепкой традиционных вареников, блогер с энтузиазмом принялся чистить картошку и месить тесто.

До этого времени Джейкоб не пробовал домашние вареники с картошкой, именно поэтому они стали очередным экспериментом иностранца. Вместо покупных вареников подруга предложила ему приготовить блюдо самостоятельно.

«Домашние намного вкуснее, я тебя научу, заодно и вечер займем!» — заявила девушка.

Американец принялся за чистку картофеля, пока его дама замешивала тесто. Потом Джейкобу поручили важную миссию — промять массу. После выполнения поручения возлюбленная решила усложнить задачу и предложила добавить в начинку грибы. Идея понравилась экспериментатору, и он отправился на поиски шампиньонов в ближайший супермаркет.

Кулинары обжарили мелко нарезанные грибы с луком, добавили полученную смесь в толченую картошку.

«Запах очень приятный! Теперь началось самое интересное, потому что настал момент «лепки» вареников», — написал в своем блоге Джейкоб.

Слепить идеальный вареник американцу удалось не с первого раза, никак не мог зачерпнуть нужное количество начинки. Когда вареники стали получаться, Джейкоб обратил внимание на красивую лепку подруги. При попытке повторить манипуляции девушки иностранец потерпел неудачу и решил остановиться на простом варианте.

«Это были лучшие вареники в моей жизни! Как же вкусно, когда в начинке используются грибы... Ну вот, еще одно русское блюдо в копилку», — восхитился Джейкоб.

В целом вечер за лепкой пельменей прошел в теплой уютной обстановке, американец даже захотел сделать это традицией.

Ранее блогер поделился впечатлением о дегустации соленой скумбрии. Джейкоб отметил различия в приготовлении этого блюда и выразил желание научиться самостоятельно засаливать рыбу.

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кулинария американец вареники
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