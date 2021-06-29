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Психолог из Дагестана рассказала, как избавиться от депрессии без таблеток
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Общество
Психолог из Дагестана рассказала, как избавиться от депрессии без таблеток
Кадр из фильма «Блондинка в законе»  / 

Махачкала, 29 июня. Избавиться от депрессии можно без употребления лекарств, прибегая к различным успокаивающим техникам. Особое внимание при этом следует уделять началу дня, считает клинический психолог из Дагестана Гозель Салаватова.

«Чаще всего я рекомендую своим пациентам дыхательную и лечебную гимнастику, прогулки на свежем воздухе, морские прогулки. Важно также помнить — чтобы день прошел хорошо, нужно первый его час провести с удовольствием. Если этот час провести так, как хочется, то и весь день пройдет приятно», — рассказала специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Салаватова отметила, что не прописывает пациентам лекарственные препараты от депрессии. Она уверена, что справиться с таким недугом можно без них.

«Я, как клинический психолог, имею право прописывать лекарства, но не делаю этого. Мы работаем в тандеме с неврологами, и я считаю, что не обязатательно прибегать к медикаментозному лечению. Есть очень много интересных путей, чтобы вывести человека из депрессии», — полагает она.

Ранее ФАН сообщал, что мужчины в Дагестане все чаще стали обращаться к психологам с проблемами панических атак. По мнению психолога, это может быть вызвано как перенесенным COVID-19, так и давлением общества.

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россия дагестан депрессия психология
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