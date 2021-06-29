Центробанк повысил курсы иностранных валют на 30 июня

Москва, 29 июня. Банк России установил официальные курсы американской и европейской валют на 30 июня. Данные приводятся на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты увеличилась на 19,46 копейки. Согласно данным финансового регулятора, значение находится на уровне 72,3723 рубля. Курс евро повысился на 3,69 копейки. Официальная цена европейской валюты составляет 86,2026 рубля.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк ранее сообщил, что будет влиять на котировки рубля на текущей неделе. По мнению эксперта, исчерпание местной поддержки июньского налогового периода не снизило привлекательность российской национальной валюты для вкладчиков.