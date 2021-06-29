Финтех-компания Saxo Bank презентовала прогноз по мировым рынкам

Москва, 29 июня. Специалисты финансовой компании Saxo Bank представили общественности прогноз на III квартал 2021 года по движению рынков.

Согласно ожиданиям финансово-технической компании, занимающейся торговлей и инвестициями, золото в скором времени ляжет на курс американской валюты и будет двигаться вместе с ним. Об этом пишет газета «Известия».

Колебания ситуации вокруг распространения коронавируса не смогут значительно повлиять на положение нефти, так как страны ОПЕК+ будут вносить необходимые изменения в соответствии с текущей динамикой рынка, считают аналитики.

Нефть сорта Brent выйдет на позицию в 75 долларов за баррель, а золото достигнет значения в 1,8 тыс. долларов, полагают в Saxo Bank. Главный валютный стратег организации Джон Харди ждет от Центробанка РФ повышения ставки до 6% к концу 2021 года.

Эксперты Маслов и Кочетков высказали свое мнение, согласно которому российская валюта выйдет на планку 55 рублей за доллар, когда черное золото подорожает до 100 долларов за баррель.