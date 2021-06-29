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Володин обсудил сотрудничество в Арктике со спикером парламента Исландии

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Политика
Володин обсудил сотрудничество в Арктике со спикером парламента Исландии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 июня. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин провел переговоры с председателем исландского парламента Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном.

Российский политик поблагодарил коллегу из Исландии за его приезд в Москву на фоне пандемии коронавируса нового типа. Последний визит спикера исландского парламента в Россию состоялся 13 лет назад.

«Надеюсь, эти встречи будут носить постоянный характер, и мы будем лучше понимать друг друга», — сказал Володин на переговорах.

Законодатели во время встречи обсудили развитие сотрудничества России и Исландии в Арктике. Председатель Госдумы предложил своему коллеге сформировать специальную межпарламентскую рабочую группу по этому вопросу.

Вячеслав Володин ранее пригласил депутатов ПАСЕ в Крым. По его словам, европейским политикам следует изменить своим привычкам и приехать на полуостров. Спикер парламента также потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извинений перед Россией, пишет НСН.

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