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Соловьев высказался о скандальном видео Юрия Лозы о «плоской Земле»
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Общество
Соловьев высказался о скандальном видео Юрия Лозы о «плоской Земле»
instagram.com  /  @vrsoloviev

Москва, 29 июня. Известный телеведущий Владимир Соловьев высказался о скандальном видео певца Юрия Лозы, в котором тот поддержал концепцию плоской Земли, передает «Экономика Сегодня».

Известно, что артист Юрий Лоза опубликовал на YouTube-канале девятиминутное видео, в котором пытался доказать, что Земля плоская. Певец аргументировал данную концепцию тем, что существует разница в высоте разных точек на планете над уровнем моря. Лоза отметил, что в ином случае водоемы якобы не смогли бы преодолеть «бугры».

Певец в качестве примера привел реку Волгу, которой якобы пришлось «преодолеть бугор, течь вверх, а потом спускаться вниз», если бы Земля имела форму круга. Лоза проиллюстрировал данную концепцию с помощью мяча и двух CD-дисков.

Однако на подобного рода заявление иронично отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Лоза таким образом пытается напомнить о себе.

«Чтобы опыт удался, не забудьте купить два диска Юрия Лозы. Потому что никакие другие диски не дадут вам желаемого результата. Других оснований купить диски Лозы не найдется. Но очевидно, что все песни на этих дисках будут только про плот», — заявил Соловьев на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В Институте географии измышления артиста назвали неразумными, отражающими «болезненность».

Ранее сообщалось, что Соловьев возмутился приглашением Олега Кашина на передачу «60 минут».

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лоза соловьев
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