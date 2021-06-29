«Спутник V» оказался эффективен против индийского штамма COVID-19 на 90%

Москва, 29 июня. Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против индийского штамма составила около 90%, сообщили в НИЦ имени Гамалеи.

Индийская мутация является одной из наиболее заразных. Однако препарат «Спутник V» способен защитить от всех известных на данный момент штаммов возбудителя COVID-19.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны «преодолеть сомнения» относительно прививочной кампании против коронавируса и не верить фейковым сообщениям о вакцинации. Он посоветовал довериться ученым.