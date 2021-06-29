Губерниев, Рудковская и Самбурская помогли запустить уникальный проект «Звучи!»

Телеканал ТВ-3 представил социальный образовательный проект «Звучи!», включающий в себя серию видеороликов, где произведения русской литературы рассказываются не только голосом, сообщили ФАН в пресс-службе канала.

Шедевры перевели на язык жестов профессиональные слабослышащие актеры, и теперь с помощью «Звучи!» люди с нарушениями слуха смогут лучше понимать родной язык и оттенки значений слов, чтобы учиться грамотно говорить.

Также они по-новому оценят красоту и глубину произведений, ведь читать стихотворение и позволить ему «прозвучать» на языке жестов — совершенно разные по эмоциональному накалу переживания.

«Звучи!» появился на свет благодаря Марии Румянцевой из Ярославля, которая потеряла слух в три года. Со временем она не только смогла научиться грамотно разговаривать и пользоваться языком жестов, но и нашла в себе силы активно помогать другим людям с нарушениями слуха.

Prt Scr / Кадры из проекта «Звучи!»

В конце прошлого года Мария приняла участие в проекте ТВ-3 «Миллион на мечту», где поделилась с членами жюри и телезрителями своим самым заветным желанием — созданием видеокниги на языке жестов.

«В школах мы [слабослышащие] учимся говорить правильно, но мы не учимся мыслить, — говорит Румянцева. — Мне повезло: я могла слышать с аппаратом (без него — не могу), и в моем классе все были такие. А вот моя сестра училась в классе с полностью глухими людьми, как и она сама».

По словам девушки, этих детей учили, как и ее, но в результате все они тем не менее оказались неграмотными.

«Дело в том, что человек, стараясь услышать то, что он не слышит, напрягает мозг, устает и перестает воспринимать информацию, — поясняет Мария. — А язык жестов, как вспомогательный, визуализирует литературу и грамматику русского языка, делает материал доступным для школы».

Prt Scr / Кадры из проекта «Звучи!»

Победителем выпуска и обладателем миллиона рублей стал тогда другой участник, но жюри программы в лице телеведущего Дмитрия Губерниева, музыкального продюсера Яны Рудковской, актрисы Настасьи Самбурской и предпринимателя Владислава Мартынова решило поддержать Румянцеву и все же выпустить эту видеокнигу — благодаря ТВ-3 и Всероссийскому обществу глухих.

Напомним, что «Миллион на мечту» — студийный проект телеканала, где происходят чудеса и сбываются самые заветные мечты обычных жителей нашей страны. В открытом онлайн-кастинге приняло участие более 19 тысяч человек, и лишь 90 из них смогли предстать перед жюри.

Prt Scr / Кадры из проекта «Звучи!»

В каждом выпуске — шесть участников, преодолевших несколько этапов кастинга, но только один становился обладателем одного миллиона рублей — на претворение в жизнь своей мечты.

Данное решение принимали, как уже говорилось выше, Губерниев, Рудковская, Самбурская, Мартынов, который по ходу сезона сменил бизнесмена Андрея Трубникова.

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