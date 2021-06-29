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На Украине посоветовали Киеву не соваться в Крым после провокации эсминца Defender

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Армия
На Украине посоветовали Киеву не соваться в Крым после провокации эсминца Defender
Pr Scr wikipedia.org

Киев, 29 июня. Россия продемонстрировала в ходе провокации британского эсминца готовность всеми силами защищать Крым, считает экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

Пограничной службе ФСБ РФ недавно пришлось буквально вытеснять британский эсминец HMS Defender из российских территориальных вод, так как экипаж нарушившего границы России в Черном море иностранного корабля отказывался сменить курс. Пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов из корабельной артустановки, а бомбардировщик Су-24М осуществил сброс авиабомб по курсу эсминца. После этого британцы решили прекратить провокацию и покинули район.

Москва не допустит нарушений своих границ в Черноморском регионе и выдворит любой иностранный корабль, вторгшийся в российские территориальные воды вблизи полуострова, отметил Пискун в комментарии для украинских СМИ. Он посоветовал Киеву не соваться в Крым после провокации эсминца Defender. По его словам, если бы Украина решилась на подобную авантюру, то ситуация могла бы обернуться для нее серьезными последствиями или даже привести к вооруженному конфликту. Экс-генеральный прокурор добавил, что Россия может и будет защищать полуостров любыми способами, что она и продемонстрировала в ходе провокации со стороны британского корабля.

«Они готовы, надо это понимать, защищать Крым всеми возможными способами, их ничто не остановит», — сказал бывший генеральный прокурор.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский рассказал, как Россия может «наказать» Великобританию за дерзкие выпады в Черном море. По его словам, Москва должна оставить Лондон без боевого флота, пустив его на дно в полном составе, если ситуация повторится. Эксперт также прокомментировал новость о потерянной британскими военными секретной папке с информацией о вторжении в Черное море.

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украина россия великобритания черное море крым эсминец пискун defender
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