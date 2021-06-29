В Минобороны сообщили об окончании строительства жилья для солдат ВС РФ на Камчатке

Вилючинск, 29 июня. Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ завершили строительство многоэтажного жилого дома для военнослужащих российской армии.

Дом был построен в Вилючинске на Камчатке с учетом сейсмических и климатических особенностей региона. Развитие необходимой инфраструктуры в гарнизоне проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Отмечается, что в жилье для военнослужащих имеется все необходимое, так как дом был возведен по принципу «заходи и живи». Выполнены все внутренние работы, также закуплена и установлена мебель: кухонные гарнитуры, обеденные и письменные столы, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том числе и шкафы-купе, мебель для детских комнат и прихожих.

Стоит отметить, что в планы Минобороны входит строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота РФ.

Ранее сообщалось, что военное ведомство в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования» намерено открыть 16 школ и 57 детских садов в Дагестане.