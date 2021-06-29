Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 15:37
15:35
Политика
«Слуги народа» в очередной раз подрались в Верховной раде
15:34
Политика
«Партнерства и свободы поездок»: немцы призывают Запад прекратить бойкотировать Крым
15:32
Весь мир
Кровавый уикэнд в США: десять человек убиты, более 80 ранены
15:32
Общество
Анна Фрадкина оценила распространившиеся во время пандемии онлайн-спектакли
15:31
Общество
Красноярского школьника наградили за спасение многодетного отца
15:30
Экономика
Повышение ЦБ ключевой ставки сделает рубль валютой сбережения
15:30
Экономика
Московский ресторатор рассказал о будущем общепита после новых ограничений
15:27
Экономика
Силуанов: расходы на экономику РФ в 2020 году выросли на 17%
15:26
Общество
Как на острове: жители поселка под Тулой оказались отрезанными от всех автодорог
15:26
Происшествия
Россиянин умер на черногорском курорте Свети-Стефан
Все новости

В Минобороны сообщили об окончании строительства жилья для солдат ВС РФ на Камчатке

651
Армия
В Минобороны сообщили об окончании строительства жилья для солдат ВС РФ на Камчатке
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Вилючинск, 29 июня. Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ завершили строительство многоэтажного жилого дома для военнослужащих российской армии.

Дом был построен в Вилючинске на Камчатке с учетом сейсмических и климатических особенностей региона. Развитие необходимой инфраструктуры в гарнизоне проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Отмечается, что в жилье для военнослужащих имеется все необходимое, так как дом был возведен по принципу «заходи и живи». Выполнены все внутренние работы, также закуплена и установлена мебель: кухонные гарнитуры, обеденные и письменные столы, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том числе и шкафы-купе, мебель для детских комнат и прихожих.

Стоит отметить, что в планы Минобороны входит строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота РФ.

Ранее сообщалось, что военное ведомство в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования» намерено открыть 16 школ и 57 детских садов в Дагестане.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Минобороны сообщили об окончании строительства жилья для солдат ВС РФ на Камчатке
минобороны рф камчатка вс рф жилье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru