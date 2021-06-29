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Медведев указал на необходимость расширения сотрудничества со странами АСЕАН

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Политика
Медведев указал на необходимость расширения сотрудничества со странами АСЕАН
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 29 июня. Россия должна расширять сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такой точки зрения придерживается зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик указал на важность активизации регулярных контактов между Москвой и участниками АСЕАН. По его словам, укрепление отношений зависит и от партийного взаимодействия.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии включает десять стран, в том числе Вьетнам, Малайзию, Мьянму и Таиланд. Россия и АСЕАН в 2021 году отмечают 30-летие с начала отношений.

Совбез ранее обратил внимание на дестабилизирующую политику Запада в отношении России. По словам секретаря совещательного органа Николая Патрушева, Москва в случае необходимости может применить силу в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности, передает НСН.

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