Медведев указал на необходимость расширения сотрудничества со странами АСЕАН

Москва, 29 июня. Россия должна расширять сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такой точки зрения придерживается зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик указал на важность активизации регулярных контактов между Москвой и участниками АСЕАН. По его словам, укрепление отношений зависит и от партийного взаимодействия.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии включает десять стран, в том числе Вьетнам, Малайзию, Мьянму и Таиланд. Россия и АСЕАН в 2021 году отмечают 30-летие с начала отношений.

Совбез ранее обратил внимание на дестабилизирующую политику Запада в отношении России. По словам секретаря совещательного органа Николая Патрушева, Москва в случае необходимости может применить силу в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности, передает НСН.