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Злоумышленник устроил стрельбу в центре Праги

  /   Обновлено: 29 июня 2021 14:18
Происшествия
Злоумышленник устроил стрельбу в центре Праги
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Прага, 29 июня. Женщина пострадала в результате расстрела на Белеградской улице, сообщают чешские СМИ. Сейчас преступника разыскивает полиция.

По предварительным данным, в сотрудницу биржи труда, которой около 50 лет, выстрелил неизвестный. В настоящий момент она находится в реанимации. Пражская служба спасения сообщила, что у нее серьезные травмы.

В настоящее время злоумышленника, которому на вид 60 лет, объявили в розыск.

Ранее житель Петербурга открыл стрельбу из окна по школьникам. Стрелка задержали для выяснения обстоятельств происшествия, сообщало Deita.ru.

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