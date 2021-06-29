Злоумышленник устроил стрельбу в центре Праги

Прага, 29 июня. Женщина пострадала в результате расстрела на Белеградской улице, сообщают чешские СМИ. Сейчас преступника разыскивает полиция.

По предварительным данным, в сотрудницу биржи труда, которой около 50 лет, выстрелил неизвестный. В настоящий момент она находится в реанимации. Пражская служба спасения сообщила, что у нее серьезные травмы.

В настоящее время злоумышленника, которому на вид 60 лет, объявили в розыск.

Ранее житель Петербурга открыл стрельбу из окна по школьникам. Стрелка задержали для выяснения обстоятельств происшествия, сообщало Deita.ru.