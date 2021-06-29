Минобороны РФ возведет 30 объектов в центре подводных сил ТОФ на Камчатке

Москва, 29 июня. Персонал Военно-строительного комплекса МО РФ до конца нынешнего года возведет 30 инфраструктурных объектов на Камчатке для размещения подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ход выполнения масштабных работ по строительству причального фронта для центра подводных сил ТОФ на Камчатском полуострове проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Специалисты МО РФ уже ввели в эксплуатацию компрессорную и зарядную станцию и два пирса, которые со временем образуют мокрый док. В этом сооружении смогут надежно укрыться российские субмарины всех типов от любой непогоды, в том числе от сильных штормов, подчеркнули представители Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о масштабных учениях корабельных групп ТОФ в центральном районе Тихого океана неподалеку от главной базы ВМС США в Гонолулу на Гавайских островах.