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Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс, которая борется с принудительной опекой

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:03
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Шоу-бизнес
Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс, которая борется с принудительной опекой
Global Look Press  /  face to face / ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 29 июня. Американская певица Кристина Агилера выступила в поддержку своей коллеги по поп-сцене Бритни Спирс, борющейся с принудительной опекой отца Джеймса Спирса.

Отец исполнительницы хита Toxic стал ее опекуном с 2008 года после того, как Спирс оказалась в психиатрической лечебнице из-за алкогольной и наркотической зависимости. Чтобы избавиться от принудительной опеки, певица обратилась в суд. Звезда сделала публичное заявление и сообщила, что не владеет своей жизнью, например, не может забеременеть, поскольку ее заставили установить внутриматочную спираль.

Агилера отреагировала на происходящее с Бритни Спирс в Instagram Stories. Певица назвала неприемлемым, когда человеку, желающему контролировать свою судьбу, не позволяют проживать жизнь, которую он хочет.

«Любая женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой, личной жизнью, пространством, лечением и счастьем», — написала Агилера.

Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс, которая борется с принудительной опекой
instagram.com  / @Xtina

Певица добавила, что Спирс работала в невообразимых условиях и под колоссальным давлением. По словам Агилеры, поп-звезда заслужила свободную и счастливую жизнь.

Бывший возлюбленный Бритни Спирс ранее раскрыл детали ее жизни под опекой. По словам мужчины, отец певицы любит все контролировать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс, которая борется с принудительной опекой
спирс звезды агилера
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