Фухимори потребовала, чтобы ОАГ вмешалась в выборы в Перу

Лима, 29 июня. Ультраправый политик Кейко Фухимори, потерпевшая поражение, в отличие от левого кандидата в президенты Педро Кастильо, требует проведения международного аудита выборов Организацией американских государств (ОАГ). Об этом сообщает агентство Pagina 12.

Бывший кандидат в президенты от ультраправой партии Fuerza Popular («Народная сила») Фухимори, получившая на 44 тысячи голосов меньше, чем Кастильо от партии Peru Libre («Свободное Перу»), передала официальное письмо на имя президента Франсиско Сагасти с просьбой о проведении международного аудита результатов голосования во втором туре гонки.

Keiko Fujimori pide una auditoría internacional



Fujimori envió una carta al presidente de #Perú para pedir una auditoría sobre las elecciones presidenciales, en las que ella alega fraude.



La OEA, EEUU y la UE, sin embargo, avalan los comicios como democráticos. /ir pic.twitter.com/1U0YloIlRM — DW Español (@dw_espanol) June 29, 2021

Дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори и ее партия начали активную кампанию в попытке аннулировать результаты выборов в пользу Кастильо. Фухимори 9 июня потребовала признать недействительными 200 тысяч бюллетеней по причине «нарушений», не представив никаких доказательств.

Из-за апелляций Национальное избирательное жюри (JNE) до сих пор не признало Кастильо официальным победителем выборов, так как для этого необходимо закончить проверку бюллетеней. Данная процедура была дополнительно заторможена после отставки одного из судей JNE.

Ожидается, что объявление Кастильо президентом Перу произойдет на следующей неделе или в конце этой, если будет вовремя завершено рассмотрение апелляций, представленных Фухимори.

???? Keiko Fujimori se acercó a la mesa de partes de Palacio de Gobierno a fin de remitir una carta al presidente Francisco Sagasti, en la que le pide que solicite una auditoria a la OEA https://t.co/4iwbIpptFo pic.twitter.com/UHGKVZk4vw — Revista Caretas (@Caretas) June 28, 2021

Однако процесс может затянуться в случае проведения международного аудита со стороны ОАГ. По мнению экспертов, маловероятно, что организация ответит на требование Кейко Фухимори положительно. На выборах уже присутствовали наблюдатели от ОАГ, которые не сообщили о нарушениях.

Ранее Госдепартамент США назвал президентские выборы в Перу «образцом демократии» в Латинской Америке, несмотря на попытки ультраправого кандидата Кейко Фухимори оспорить результаты из-за обвинений в нарушениях.

ОАГ в Боливии

Подобное вмешательство ОАГ в выборы в Боливии и публикация отчета о нарушениях во время голосования в 2019 году, привело к государственному перевороту в стране и отставке Эво Моралеса. Позже стало известно, что в документе не было никаких конкретных данных о фальсификациях. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике. К власти пришла политик и юрист Жанин Аньес.

В настоящее время она вместе со своими соратниками находится под арестом в боливийской тюрьме по обвинениям в терроризме и организации государственного переворота.