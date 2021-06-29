Украинские школьные столовые перейдут на «здоровое» питание по примеру ЕС и США

Министерство здравоохранения Украины санкционировало реализацию программы «коренных изменений в системе школьного питания». Согласно официальной информации, уже с января 2022 года ученики школ, лицеев и гимназий смогут самостоятельно выбрать обед в столовых, будет представлено 160 блюд. Нововведение максимально приблизит систему питания к американской и той, которая введена в странах Евросоюза. Эта инициатива уже вызвала не только недоумение независимых аналитиков, но и возмущение со стороны родителей учеников. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях глава украинского Минздрава Виктор Ляшко выступил с пространным заявлением, в котором фактически признал «влияние сбалансированного питания нынешних учащихся на будущее нации». Дескать, сохранение здоровья детей — основной приоритет официального Киева, в этом деле руководство Украины «никаких средств не пожалеет».

facebook.com / Виктор Ляшко

«Питание для школьников должно быть здоровым, и оно таковым будет, — заявил Ляшко. — Я убежден, что свои идеи мы воплотим в жизнь в ближайшее время».

В том, что упомянутые идеи действительно будут реализованы, нет никаких сомнений. Дело в том, что неформальным куратором проекта, получившего рабочее название «Здоровая школьная еда», является супруга действующего украинского президента Украины Елена Зеленская.

«Наша цель заключается в повышении уровня питания в украинских школах, — отметила первая леди. — А ведь это комплексная задача: нужно улучшить качество и безопасность пищевых продуктов, а также обеспечить [столовые] техническими ресурсами».

Global Look Press / Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

На вопрос, какими именно техническими ресурсами украинские власти планируют обеспечить школ, Зеленская не ответила. Впрочем, этого и не нужно.

«Сейчас около 80% пищеблоков при средних учебных заведениях на Украине работают по системе «все привезено», когда еду для детей готовят в расположенных поблизости пиццериях и даже некоторых пивных барах, — сказал Федеральному агентству новостей киевский врач-диетолог Алексей Вакуленко. — Случаи массового отравления некачественными продуктами растут в геометрической прогрессии, исправить такое положение вещей можно исключительно за счет выделения средств на создание знакомых нам с советских времен школьных кухонь».

В рамках «Здоровой школьной еды» рабочая группа под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко (в свое время он призвал украинских «патриотов» отказаться от «коммунистических продуктов») разработала принципиально новое меню для школьников. Оно состоит из 160 блюд (на выбор), создано в соответствии с самыми строгими требованиями диетологов ЕС и США. В рационе детей появятся всевозможные салаты из моркови с сыром и сметаной, булгур, сырники, йогурты и бананы.

«В меню будут присутствовать не только украинские блюда, но и популярные блюда различных кухонь мира», — резюмировал Клопотенко.

Global Look Press / Sebastian Gollnow

Ранее Министерство здравоохранения Украины уже рекомендовало представителям местных администраций на законодательном уровне запретить в школьных столовых выдавать сосиски, копченые колбасы, а также мясные и рыбные полуфабрикаты.

«Наши дети стали есть намного больше вредной еды и меньше двигаться, необходимо перенимать опыт наших зарубежных коллег-диетологов», — отмечалось в ведомственном заявлении.

Любопытно, что планы Киева ввести новую систему школьного питания уже с 1 сентября нынешнего года потерпели фиаско — в казне попросту не нашлось денег. Дальше — больше. И родители школьников, и даже сами ученики выступили против «здорового меню». Первые — по причине резкого подорожания стоимости обедов, вторые — из-за невозможности полакомиться привычными борщом, пюре, котлетой по-киевски и компотом из сухофруктов.

«Да, наша страна действительно стремится в Евросоюз, а также к масштабному партнерству с Соединенными Штатами, но это нельзя делать за счет детей, — подчеркнули представители родительского комитета одного из лицеев в Черниговской области. — Нашим детям сегодня указывают, какие книги читать, какую музыку слушать, в какой одежде ходить. Завтра им станут указывать, какую пищу принимать. Школа должна быть вне политики и вне поля влияния отдельных политиков».

Впрочем, это мнение осталось без внимания.