Депздрав Москвы отреагировал на незаконные приглашения детей тестировать «Спутник V»

Несколько жителей Зеленограда столкнулись с нарушениями прав при приглашении врачами детской поликлиники их несовершеннолетних детей на исследование вакцины от коронавируса среди подростков. Об этом ФАН рассказала мама зеленоградской школьницы. Аналогичный случай произошел и у одноклассника ее другой дочери.

«Мне позвонили из нашей детской поликлиники на личный номер, но почему-то попросили позвать к телефону мою 17-летнюю дочь. На вопрос «зачем» мне ответили, что хотят предложить ей поставить прививку от коронавируса — «Спутник V», — рассказала жительница Зеленограда.

Мама девочки отметила, что ничего не имеет против вакцинации от коронавируса и прививок в целом. И она, и ее муж давно позаботились о своей защите от COVID-19: уже успели сделать обе инъекции и выбрали как раз «Спутник V». Но приглашение ребенка на прививку вызвало у женщины сразу несколько вопросов.

«Насколько я знала, до 18 лет «Спутник» не ставят, поэтому удивилась, пообещала подумать, но записываться не стали. Оказалось, что детям от 12 до 17 лет вакцину сейчас ставят в рамках исследования. Их даже в стационар на три дня помещают и наблюдают за состоянием, потому что они первые в этой возрастной группе, кто получит прививку. На них будут изучать возможные негативные реакции. Но мне ни слова об этом не сказали: это было подано, как если бы нам пора было по графику рядовую пробу Манту сделать», — возмутилась собеседница агентства.

Недоумении женщины вызвало и то, что представитель поликлиники пытался пообщаться с ее несовершеннолетней дочерью напрямую, а не с ее законными представителями.

«Я пока так и не дала согласие на участие дочери в исследовании — не уверена, что готова. Все-таки это довольно смелое решение. Но против испытаний как таковых ничего не имею: такое же исследование среди взрослых позволило России запустить в массовый оборот одну из лучших в мире вакцин. Но сомнительные уловки со стороны медиков вызывают недоумение. Родители должны знать все, что может касаться здоровья их детей», — добавила она.

В общении с родителями одноклассников зеленоградской школьницы выяснилось, что такие звонки получили и другие мамы. Их также не проинформировали о том, что прививка ставится в рамках исследования вакцины. Между тем в Москве действительно ведется набор добровольцев в возрасте 12–17 лет для участия в нем.

ФБА «Экономика сегодня» /

ФАН обратился за разъяснениями в Департамент здравоохранения города Москвы.

«21 июня стартовал набор добровольцев на исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Принять участие в исследовании смогут подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний», — говорится в ответе ведомства.

О возможности принять участие в исследовании родителей детей информируют как врачи поликлиник, так и представители стационаров, на базе которых оно будет проводиться: Морозовской больницы и детской больницы имени Башляевой.

«Общение с законными представителями несовершеннолетних об участии детей в клиническом исследовании является обязательным. Родители с детьми приглашаются в один из стационаров, пациентам и их родителям сообщают информацию о том, как будет проводиться вакцинация в рамках клинического исследования: ребенок будет проходить обследование, вакцинацию, поствакцинальное наблюдение непосредственно в стационаре», — пояснили ФАН в Департаменте здравоохранения столицы.

В ведомстве подчеркнули, что проведение исследования возможно только после подтверждения участия родителями детей, подписания ими согласия на обработку персональных данных и добровольного информированного согласия. Соответственно, несоблюдение этих требований может считаться нарушением порядка информирования и организации участия добровольцев в исследовании.

«По факту сообщения о том, что сотрудники одной из поликлиник некорректно информируют об исследовании, с сотрудниками проведена беседа», — ответили в Департаменте на запрос ФАН.

Планируется, что исследование стартует уже в июле и продлится в течение года. Подросткам предложат вакцинацию препаратом «Спутник V», который уже используют для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Все добровольцы пройдут медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование.

После инъекции молодые москвичи будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать врачи. Всего для проведения исследования необходимо набрать 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет.