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Заведения Ростова штрафуют за нарушение коронавирусных ограничений

Общество
Заведения Ростова штрафуют за нарушение коронавирусных ограничений
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 29 июня. Семь развлекательных заведений Ростова могут оштрафовать за нарушение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Нарушения были выявлены в процессе мониторинга административной инспекцией Ростовской области по работе развлекательных заведений и предприятий общественного питания. Было проверено 110 заведений в Ростове-на-Дону, при этом семь из них работали после полуночи.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, в отношении указанных предприятий начата процедура привлечения к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

С начала года административная инспекция Ростовской области составила уже три тысячи административных протоколов.

Ранее ФАН сообщал, что с начала июня текущего года ростовские клубы и рестораны получили 225 протоколов за несоблюдение норм и санитарных правил, связанных с коронавирусной инфекцией.

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