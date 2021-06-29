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Депутат Милонов высказался о певцах в политике

Политика
Депутат Милонов высказался о певцах в политике
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. На сегодняшний день ряд политических партий России утвердили списки кандидатов на выборы, среди них оказались представители отечественной эстрады. Не превращаются ли выборы в торжество шоу-бизнеса? В разговоре с ФАН депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по международным делам от партии «Единая Россия» Виталий Милонов высказался о певцах в политике.

Недавно СМИ опубликовали список кандидатов на выборы партии «Зеленая альтернатива», где первую строчку заняла певица Виктория Дайнеко. Ранее экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова пыталась вступить в ряды «Единой России», но этого сделать ей не удалось. По мнению Милонова, такие решения партии принимают для привлечения внимания и хайпа.

«Партии, которые не имеют определенного пути, идут по пути скандальной рекламы. Это мало чем отличается от рекламы шоколадных батончиков с участием известных людей. Но стоит помнить, футболисты и актрисы не едят шоколадные батончики и тем более чипсы, не пьют газировку. Как и не занимаются вопросами политики, они совершенно не понимают каких-то нюансов жизни», — говорит политический деятель.

Депутат Милонов высказался о певцах в политике
pixabay.com  / 

Популярные личности, по мнению депутата, привлекаются в партию для контраста в качестве бренда. К сожалению, граждане поддерживают полюбившихся артистов по артистическим, а не политическим талантам.

«Очень обидно. Партия должна состоять не только из людей других специальностей, она должна быть сама по себе идеологической. Человек, представляя партию, должен быть понятен избирателю. Важно, чтобы люди голосовали не за набор людей, а за идеологию, которая им больше нравится. А не за того, кто еще вчера пел, а сегодня ничего не понимает, но решил побыть в Госдуме и Законодательном собрании», — заключил политик Милонов.

Российская политическая партия «Единая Россия» завершила предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. По его итогам в Петербурге в списке лидеров оказался действующий депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. В комментарии ФАН на втором заседании проекта Медиагруппы «Патриот» «Петербургский уикенд» депутат объяснил свое лидерство на праймериз.

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