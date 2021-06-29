Жене осужденного Михаила Ефремова приходится трудиться на нескольких работах

Москва, 29 июня. Адвокат актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, Петр Хархорин рассказал, как живет супруга артиста, актриса Софья Кругликова.

Юрист не сомневается, что жена обязательно снова навестит Ефремова в колонии. По условиям наказания длительные свидания разрешаются осужденному актеру раз в три месяца. На территории колонии есть специальные апартаменты, куда запускают гостей, предварительно забрав телефон. Общаться с заключенным здесь можно в течение трех дней.

«Конечно, она (Кругликова. — Прим. ФАН) поедет, как получит разрешение», — сообщил адвокат.

Хархорин назвал Кругликову сильной и цельной женщиной, которая претворяет свои взгляды в жизнь. После отправки Ефремова в колонию его жене стало тяжелее, поскольку ей нужно одной поднимать троих детей, добавил юрист. Супруге артиста приходится усердно трудиться.

«Пашет на нескольких работах, в профессии востребована, слава богу. Поэтому не жалуется», — рассказал Хархорин «СтарХиту».

Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, которое случилось в июне прошлого года. По словам адвоката, заключение сильно повлияло на артиста.