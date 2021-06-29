Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе

Москва, 29 июня. Приостановка работы российских трубопроводов может стать причиной роста цен на газ в странах Европы, пишет газета «Коммерсантъ».

Если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности для прокачки голубого топлива через Украину, то заполнение европейских газовых хранилищ замедлится. Таким образом, российский экспортер стал главной надеждой Европы в преддверии топливного кризиса.

Уровень наполняемости подземных хранилищ газа в Европе на сегодня составляет лишь 46,2%. Как отмечает издание, при негативном развитии событий потребителям придется в середине лета перейти к нетто-отборам из хранилищ. Кроме того, в июне на 20% по сравнению с маем сократились поставки сжиженного природного газа.

Экономист Андрей Лобода ранее в интервью ФАН объяснил, почему Европа не сможет обойтись без российского газа. Он отметил, что без поставок энергоресурсов из РФ европейские потребители остаются уязвимыми.