МИД Швеции сообщил об отмене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности

Женева, 29 июня. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 отменена из-за отсутствия консенсуса по вопросу ее проведения. Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

Дипломат подчеркнула, что диалог является ключевым инструментом ОБСЕ, поэтому отмена конференции может иметь негативные последствия.

"Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", — сказала Линде.

Она также добавила, что власти Швеции продолжат прилагать усилия, чтобы организовать конференцию в кратчайшие сроки.