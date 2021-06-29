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Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:53
Латинская Америка
Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой
Prt Scr twitter.com  /  @INAMI_mx

Мехико, 29 июня. Власти Мексики нашли ребенка около двух лет одного у грузовика, в котором до этого перевозили более 100 мигрантов. Об этом сообщила Национальная иммиграционная служба (INM) Мексики.

Как видно на фотографии, сделанной INM, мальчик без майки и в грязных штанах стоял один, окруженный упакованными закусками, пустыми бутылками воды, одеждой других мигрантов и черными пакетами для мусора, разбросанными по земле.

На еще одной фотографии, опубликованной на официальной странице INM в Twitter, мальчик показан в новой одежде и в руках сотрудника миграционной службы. На затылке ребенка бинтовая повязка из-за травмы, которую он получил ранее.

Большинство мигрантов покинуло место до того, как туда приехали власти. Однако восемь граждан стран Центральной Америки, которые остались у грузовика, сообщили, что беженцы требовали водителя остановить машину из-за того, что многие начали терять сознание от обезвоживания и нехватки воздуха.

«Никто из присутствующих взрослых не был родителем ребенка», — написано в заявлении INM.

Власти связались с консульством Гватемалы, так как несовершеннолетний мальчик может быть из этой страны.

По информации Таможенной и пограничной службы США, в 2021 году тысячи детей из Центральной Америки вынуждены были нелегально пересекать границу Мексики с США без своих родителей.

На прошлой неделе вице-президент Камала Харрис посетила центр пограничного патрулирования рядом с границей и призвала сотрудников обратить особое внимание на детей и выработку практических путей решения проблемы миграции.

Ранее в ходе судебных показаний дети мигрантов пожаловались на переполненные убежища, испорченную еду, нехватку чистой одежды и борьбу с депрессией в США.

США переживают масштабный миграционный кризис с февраля 2021 года. В апреле в мексиканскую Комиссию помощи беженцам (Comar) обратилось рекордное количество мигрантов за всю историю работы ведомства.

19 июня более 50 республиканцев Конгресса США потребовали у Байдена отстранить вице-президента Камалу Харрис от обязанностей по урегулированию миграционного кризиса на границе из-за недовольства подходом к решению проблемы.

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