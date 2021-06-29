Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой

Мехико, 29 июня. Власти Мексики нашли ребенка около двух лет одного у грузовика, в котором до этого перевозили более 100 мигрантов. Об этом сообщила Национальная иммиграционная служба (INM) Мексики.

@INAMI_mx, con apoyo de @GN_MEXICO_, auxilió a un bebé de 2 años encontrado sin compañía de sus padres y a 7 migrantes adultos más, abandonados por ‘polleros’ junto a tractocamión que transportaba más de 100 personas hacinadas, de las cuales una murió ➡️ https://t.co/Owa4y8iLWr pic.twitter.com/5MIMawnki6 — INM (@INAMI_mx) June 29, 2021

Как видно на фотографии, сделанной INM, мальчик без майки и в грязных штанах стоял один, окруженный упакованными закусками, пустыми бутылками воды, одеждой других мигрантов и черными пакетами для мусора, разбросанными по земле.

На еще одной фотографии, опубликованной на официальной странице INM в Twitter, мальчик показан в новой одежде и в руках сотрудника миграционной службы. На затылке ребенка бинтовая повязка из-за травмы, которую он получил ранее.

Большинство мигрантов покинуло место до того, как туда приехали власти. Однако восемь граждан стран Центральной Америки, которые остались у грузовика, сообщили, что беженцы требовали водителя остановить машину из-за того, что многие начали терять сознание от обезвоживания и нехватки воздуха.

«Никто из присутствующих взрослых не был родителем ребенка», — написано в заявлении INM.

Власти связались с консульством Гватемалы, так как несовершеннолетний мальчик может быть из этой страны.

По информации Таможенной и пограничной службы США, в 2021 году тысячи детей из Центральной Америки вынуждены были нелегально пересекать границу Мексики с США без своих родителей.

@INAMI_mx #Hidalgo en coordinación con @GN_MEXICO_ identificó a 86 extranjeros de diversas nacionalidades que no pudieron comprobar su situación migratoria regular en #México ???????? Las personas migrantes fueron detectadas en dos puntos carreteros ????️ de revisión migratoria. pic.twitter.com/VHxG1MFyqo — INM (@INAMI_mx) June 29, 2021

На прошлой неделе вице-президент Камала Харрис посетила центр пограничного патрулирования рядом с границей и призвала сотрудников обратить особое внимание на детей и выработку практических путей решения проблемы миграции.

Ранее в ходе судебных показаний дети мигрантов пожаловались на переполненные убежища, испорченную еду, нехватку чистой одежды и борьбу с депрессией в США.

США переживают масштабный миграционный кризис с февраля 2021 года. В апреле в мексиканскую Комиссию помощи беженцам (Comar) обратилось рекордное количество мигрантов за всю историю работы ведомства.

19 июня более 50 республиканцев Конгресса США потребовали у Байдена отстранить вице-президента Камалу Харрис от обязанностей по урегулированию миграционного кризиса на границе из-за недовольства подходом к решению проблемы.